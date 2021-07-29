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Kuşadası'nda nostalji rüzgarı esti - Son Dakika

Kuşadası'nda nostalji rüzgarı esti

29.07.2021 13:39

Kuşadası'nda nostalji rüzgarı esti Kuşadası'nın yeni cazibe merkezi Balıkçılar Meydanı, Didem ve Sinem Balık kardeşlerin verdiği muhteşem bir konsere ev sahipliği yaptı.

Kuşadası'nda nostalji rüzgarı esti

AYDIN - Kuşadası'nın yeni cazibe merkezi Balıkçılar Meydanı, Didem ve Sinem Balık kardeşlerin verdiği muhteşem bir konsere ev sahipliği yaptı., Nostaljik şarkıların seslendirildiği gecenin finalinde, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel karşılıklı zeybek oynadı. Kuşadalılar, komşu iki belediye başkanını ayakta alkışladı.

Türkiye'nin turizm başkenti Kuşadası'nda, kültür ve sanat etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor. Kuşadası Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl yenilediği Balıkçılar Meydanı'nda, Gencer Savaş Bandosu'ndan sonra bu kez Didem ve Sinem Balık kardeşler konser verdi. Renkli görüntülere sahne olan konserde sevilen iki sanatçı, Türk müziğinin nostaljik şarkılarını Fransızca ile harmanlayarak Kuşadalılar için seslendirdi. Sosyal mesafe ve hijyen kuralları dikkate alınarak yapılan etkinlik, esnafa da maddi açıdan destek oldu. Muhteşem gecenin sonunda Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel 'İzmir'in Kavakları' türküsü eşliğinde zeybek oynadı.

Kuşadası'nda kültür ve sanat etkinliklerine yeniden ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, "Yılın 12 ayını kentimizde beraber geçirdiğimiz hemşehrilerim ve çok değerli ziyaretçilerimiz öncelikle hepiniz konserimize hoş geldiniz. Bu gece çok değerli 2 sanatçıyı ağırlıyoruz. Kültür ve sanatın başkenti Kuşadası'nda müzik sesleri hiç susmayacak. Ayrıca aramızda Selçuk'un yüreği güzel, ruhu güzel Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel var. Kendisine bizi yalnız bırakmadığı için teşekkür ederim" dedi.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ise "Kuşadası Belediyesi her zamanki gibi muhteşem bir organizasyon düzenlemiş. Muhteşem bir orkestra ve muhteşem iki sanatçı. Kuşadası'nda büyük bir değişimin yaşandığına şahit oluyorum. Sevgili Belediye Başkanımız Ömer Günel, 2,5 yılda Kuşadası'na çok büyük değer katarak hak ettiği yere getirdi. Sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum" diye konuştu.

Kuşadası'nda nostalji rüzgarı esti
Kuşadası'nda nostalji rüzgarı esti
Kuşadası'nda nostalji rüzgarı esti
Kuşadası'nda nostalji rüzgarı esti

Filiz Ceritoğlu Sengel, Ömer Günel, Kuşadası, Selçuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kuşadası'nda nostalji rüzgarı esti - Son Dakika


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