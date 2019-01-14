Kuşadası'nda Öğrenci Servisi Kaza Yaptı
1 saat önce
Kuşadası'nda bir öğrenci servisinin de karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü hafif 4 kişi yaralandı.
Kuşadası
'nda bir öğrenci servisinin de karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü hafif 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası- Söke
karayolunun sanayi sitesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında tali yoldan gelen 09 BL 239 plakalı bir kamyonet kontrolsüz şekilde ana yola çıkarak, seyir halinde olan 09 P 3970 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kaza yapan araçlar yol kenarındaki 35 U 3401 ve 09 BK 320 araçlara çarptı. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, hafif şekilde yaralanan 2'si öğrenci 3 kişi de ayakta tedavi edildi. Kazanın ardından maddi hasar meydana gelen öğrenci servisinde bulunan 16 lise öğrencisi başka bir araca bindirilerek, okula gönderildi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:37 Kaynak: İHA
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