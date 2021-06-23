Kuşadası'nda öğrenciler yazdıkları hikayeyi kitaba döktü - Son Dakika

- Kuşadası'nda öğrenciler yazdıkları hikayeyi kitaba döktü

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesi'nde ilkokul öğrencileri, toplumsal değerlere dikkat çekmek amacıyla dürüstlük, saygı ve hoşgörü gibi konuları içeren çocuk hikayelerini kitaba döktü. Hikayeleri, 'Değerler Dile Geldi' isimli bir kitap altında toplanırken, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, "Bu projeye destek olan herkesi canı gönülden kutluyorum" dedi.

Kuşadası'nda İbrahim Zeki Emgin İlkokulu ile Mahmut Esat Bozkurt İlkokulu öğretmenleri, toplumsal değerlere karşı farkındalık oluşturmak için minik öğrenciler ile bir proje düzenledi. Proje kapsamında, iki okulun 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerinden 68 kişilik bir çalışma grubu oluşturuldu. Öğrenciler, 10 öğretmenin danışmanlık yaptığı projede hoşgörü, empati, sevgi, adalet, işbirliği, vatanseverlik ve saygı gibi değerleri konu alan çocuk hikayeleri yazdı. Hikayelerin yer aldığı sayfalar, öğrencilerin boya kalemleriyle çizdiği resimlerle de renklendirildi. 3 ay süren çalışma sonunda öğrenciler tarafından yazılan 77 hikaye, kitap haline getirildi. 'Değerler Dile Geldi' ismi verilen kitaptan, Aydın'daki diğer okullara dağıtılması için 3 bin adet basıldığı belirtildi.

Projeye katılan öğrencilere teşekkür belgesi verilmesi için İbrahim Zeki Emgin İlkokulu'nda bir tören düzenlendi. Törene Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, İbrahim Zeki Emgin İlkokulu'nu yaptıran hayırsever Mücella Emgin ile çok sayıda veli katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Yücel, "Çok kıymetli bir çalışma oldu. Bu projeye katılan öğrenci ve destek veren öğretmenlerimizi canı gönülden kutluyorum. Bir topluluğu millet yapan bazı değerler vardır. Sizler de bu değerleri şimdiden kağıda döküp, kitaplaştırarak geleceğe mesajınızı verdiniz" dedi.

Mahmut Esat Bozkurt İlkokulu Müdürü Dilek Tekin ise, "Projenin başında öğrencilerimiz ve veliler arasında toplumsal değerlerimizle ilgili bir anket yaptık. Bu anket sonucunda öğrencilerimiz kısa hikayeler yazdı. Amacımız, bir toplumu ayakta tutan bütün değerleri tekrar dile getirmek. Küçük yürekli büyük yazarlar yetiştirdiğimize inanıyorum" diye konuştu.

İbrahim Zeki Emgin İlkokulu Müdürü Muzaffer Cesur da çalışmayı geleceğe yapılan bir yatırım olarak gördüklerini söyledi. Hikayeleri yazan öğrencilerin arasından ileride edebiyata yönelenlerin mutlaka çıkacağını kaydeden Cesur, "Öncelikle kitabın basılmasında bize destek olan Kuşadası Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. Umarım nice Necip Fazıllar ve Nazım Hikmetler yetiştiririz" dedi.

Değerler Dile Geldi isimli kitaptaki Sarı Kuşum isimli hikayeyi yazan İbrahim Zeki Emgin İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Doruk Yıldız (8), "Projede benimde hikayemin olması çok güzel. Bana destek veren öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Umarım okuyanlar benim hikayemi beğenirler" dedi.