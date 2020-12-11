Kuşadası'nda olta balıkçılarına korona virüs denetimi - Son Dakika

Kuşadası'nda olta balıkçılarına korona virüs denetimi

AYDIN - Kuşadası'nda zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine gönderdiği korona virüs tedbirleri genelgesi kapsamında, amatör olta balıkçılarını denetledi. Uygulamada, balıkçıların sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi. Denetimde, balık tutulan alanlara 3'er metre arayla sarı çizgiler çizildi.

İçişleri Bakanlığı, korona virüsle mücadele kapsamında 81 il Valiliğine 'Olta Balıkçılığına Yönelik Tedbirler' konulu genelge gönderdi. Genelgede, olta balıkçılığı faaliyetlerinin sahil bantlarında kalabalığa neden olduğu, bu durumun salgın hastalığın bulaşma riskini artırdığına dikkat çekildi. Olta balıkçılığı yapan vatandaşlardan aralarına 3'er metrelik mesafe koymaları ve maskelerini çıkartmamaları istendi. Genelgenin yayınlanmasının ardından Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede olta balıkçılığının yoğun olarak yapıldığı Güvercinada yolunda denetim yaptı. Denetimde, balık tutulan alanlara 3'er metre arayla sarı çizgiler çizildi. Balıkçılardan avlanırken maskelerini takmaları ve çizgiyle belirlenen sınırların dışına çıkmamaları istendi.

Kuşadası'nda 25 yıldır amatör olarak oltayla balık avladığını belirten emekli bankacı Aydın Paker (70), "Devletimizin salgın hastalıkla mücadele etmek için yeni kurallar getirmesini hoşgörü ile karşılıyorum. Çünkü son aylarda ülkemizdeki vaka sayısı giderek arttı. Benim gibi balık avlayan herkesten belirlenen kurallara riayet etmesini istiyorum. Umarım en kısa sürede bu zor günleri atlatırız" dedi.

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürü Nuri Can, korona virüsle mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri denetimlere sıklıkla devam edeceklerini belirterek "İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği genelge doğrultusunda ilçemizde olta balıkçılığı yapılan bölgeleri kontrol ettik. Genelgenin içeriği hakkında amatör balıkçıları bilgilendirip, kurallara uymalarını istedik. Kuşadası Belediyesi zabıta müdürlüğü olarak hastalığın bulaşma riskini en aza indirmek için üzerimize düşen ne görev varsa yapmayı sürdüreceğiz. Vatandaşlardan da kurallara harfiyen uymalarını ve bu konuda özenli davranmalarını bekliyoruz" diye konuştu.