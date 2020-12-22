Kuşadası'nda ölü deniz kaplumbağası kıyıya vurdu - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir gün arayla ölmüş 2 deniz kaplumbağası kıyıda bulundu.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, Davutlar mevkisinde bulunan kaplumbağalardan birisinin yeşil, diğerinin caretta caretta türünden olduğunu belirtti.

Kaplumbağalarda yara ya da kesi izine rastlamadıklarını dile getiren Sürücü, "Çevre sakinleri, geceleri parlak ışıklarıyla birçok trol teknesinin denizde sıralandıkları söyledi. Muhtemelen trol teknelerinin ağlarına yakalanıp, su yüzeyine çıkamadılar ve yaşamlarını kaybettiler." ifadelerini kullandı.

Sürücü, ağlarına takılan kaplumbağalar konusunda balıkçılardan duyarlılık beklediklerini de sözlerine ekledi.