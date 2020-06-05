Kuşadası'nda otelciler temmuzda yoğunluk bekliyor - Son Dakika

Kuşadası'nda otelciler temmuzda yoğunluk bekliyor

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan oteller, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte kapılarını müşterilerine açtı.

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TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan oteller, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte kapılarını müşterilerine açtı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın turistik işletmelere yönelik açıkladığı kurallar doğrultusunda havuz, plaj, restoran, lobi ve resepsiyon gibi ortak kullanım alanlarını yeniden düzenleyen otellerde, temmuz ayından itibaren yoğunluk yaşanması bekleniyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, butik ve 5 yıldızlı oteller normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran'dan itibaren kenti ziyaret etmeye gelen misafirleri ağırlamaya başladı. Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 2,5 aydır kapalı olan turistik tesisler; havuz, plaj, restoran, lobi ve resepsiyon gibi ortak kullanım alanlarını Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın belirlediği kurallar doğrultusunda yeniden düzenledi. Çalışan personelini kontrollü turizm dönemiyle ilgili eğitimden de geçiren Kuşadası'ndaki oteller, haziran ayının sönük geçecek olması nedeniyle Temmuz dönemine odaklanmış durumda.

'HENÜZ SICAK BAKMIYORLAR'

Ülke genelinde normalleşme sürecine geçilmesine rağmen, yerli turistlerin henüz tatil yapmaya çok sıcak bakmadığını belirten Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) Başkanı Tacettin Özden, "Haziran ayı sektör açısından çok yoğun geçmeyecek. Zaten çoğu otel hazırlıklarını yavaş yavaş tamamlıyor. Erken rezervasyonlara baktığımızda temmuz dönemi bizim için hareketin başlayacağı ay olacak. Özellikle yurt dışı uçuşların açılmasıyla birlikte yabancı ziyaretçiler Eylül ayına kadar çok yoğun bir şekilde kentimize gelecek" dedi.

'ROMANYA VE BULGARİSTAN AKIN EDECEK'

Kuşadası Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçek ise temmuz ayına girilmesiyle birlikte özellikle Romanya ve Bulgaristan'dan Kuşadası'na yabancı turist akınının olacağını söyledi. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Türkiye'ye henüz mesafeli durduğunu ifade eden Çiçek, "Turizmciler olarak bu yılı ne kadar az zararla kapatırsak bizim için o kadar iyi olacak. Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere sektör temsilcilerinin hemen her platformda Türkiye'nin koronavirüse karşı güvenli bir ülke olduğunu anlatması gerekiyor" diye konuştu.

KUŞADASI BİR ADIM ÖNDE

Kuşadası'nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verdiği işletme belgesine sahip toplam 20 bin 800 yatak kapasiteli 62 otel ve 5 tatil köyü bulunuyor. Ayrıca, ilçede 5 bin 961 oda ve 14 bin 81 yatak kapasiteli belediye belgesiyle işletilen 149 butik otel hizmet veriyor. Kuşadası'nda bakanlık ve belediye belgeli konaklama tesislerindeki toplam yatak sayısı ise 34 bin 881. Yabancı turistlerin sıkça ziyaret ettiği Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi gibi tarihi ören yerlerine de çok yakın olan Kuşadası, sahip olduğu bu özellikler sayesinde benzer turizm destinasyonları arasında bir adım öne çıkıyor.


Kuşadası, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 03:17 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda otelciler temmuzda yoğunluk bekliyor - Son Dakika

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