Kuşadası'nda otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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