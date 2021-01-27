Kuşadası'nda otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

Kuşadası'nda otomobil takla attı: 1 yaralı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza, Kuşadası- Selçuk yolu üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'in Seferihisar ilçesinden Kuşadası'na seyir halinde olan, Hüseyin M. kontrolündeki 32 AP 631 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine Jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü, olay yerine gelen ambulansla, Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hüseyin M.' nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.