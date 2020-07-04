Kuşadası'nda otomobil yayalara çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

Kuşadası'nda otomobil yayalara çarptı: 4 yaralı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sinyalizasyona uymayan bir otomobilin yayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sinyalizasyona uymayan bir otomobilin yayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 22.00 sıralarında Kadıkalesi Mahallesi Nazilli Halk Pazarı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G. yönetimindeki 35 GB 7061 plakalı otomobil Davutlar istikametinden Kuşadası'na doğru seyir halinde ilerlerken kırmızı ışığa yakalandı. Uzun konvoyu gören sürücü, araçların sağ tarafından gitmeye başladı. Araç, bu sırada karşıdan karşıya geçmekte olan yayalara çarptı. Kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar tarafından Kuşadası ve Söke Devlet Hastanelerine kaldırıldı.


Vatandaşlar otomobile saldırdı


Bu arada, kazanın ardından olay yerindeki vatandaşlar, kurallara uymayarak yayalara çarpan sürücünün otomobiline taşlı ve sopalı saldırıda bulunurken, A.G. kendini araca kilitledi. Polis ekipleri kaza yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, sürücü gözaltına alınarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 23:32 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda otomobil yayalara çarptı: 4 yaralı - Son Dakika
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