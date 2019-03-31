Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda Oy Kullanan Soluğu Sahilde Aldı

Kuşadası'nda Oy Kullanan Soluğu Sahilde Aldı

1 saat önce

Kuşadası'nda vatandaşlar önce sandığa, ardından ise sahile koştu.

Kuşadası'nda Oy Kullanan Soluğu Sahilde Aldı, System.String[]
Kuşadası'nda vatandaşlar önce sandığa, ardından ise sahile koştu.

262 sandıkta 85 bin 77 seçmenin bulunduğu Kuşadası'nda hava sıcaklığı 20 dereceyi bulunca oyunu kullananlar soluğu denizde aldı. Hava sıcaklığının 20 dereceye yaklaştığı Kuşadası'nda oyunu erken saatlerde kullanan vatandaşlar sahil bandına akın etti. Kadınlar Denizi ile şehir merkezindeki sahil bandı vatandaşların akınını uğradı. Kimisi sahilde gezdi, kimisi güneşlendi ve ortaya da renkli görüntüler çıktı. Bazı vatandaşlar ise seçim günü güzel havayı fırsat bilerek, Dilek Yarımadası Milli Parkı'nı tercih ederek, günü piknik yaparak değerlendirdi. Öte yandan içki yasağı nedeniyle turistik işletmelerde yerli halka içki satışı yapılmadı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:46 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çaydaki Cesedi, Oy Kullanmaya Giden Vatandaşlar Fark Etti Oyunu Beykoz'da Kullanan Bakan Pekcan: Hepimize Hayırlı Uğurlu Olsun CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da Oyunu Kullandı Son Dakika! 32 İlde Oy Verme İşlemi Sona Erdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 16:09:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda Oy Kullanan Soluğu Sahilde Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]