Kuşadası'nda paket içerisinde ceset parçası bulundu - Son Dakika

Kuşadası'nda paket içerisinde ceset parçası bulundu
6 saat önce
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde palet içerisinde bir cesede ait olduğu düşünülen ayak parçası bulundu.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde palet içerisinde bir cesede ait olduğu düşünülen ayak parçası bulundu.
Olay, sabah saatlerinde Kuşadası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir cesede ait olduğu düşünülen kemik parçasının sahile vurduğu ihbarını alan ekipler, harekete geçti. Polisler bölgeye vardığında gördüğü manzarayla şok oldu. Paletin içerisinde bir cesede ait olduğu düşünülen ayak parçasının kemikleri bulundu. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından parça kimlik tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 04:10 Kaynak: İHA
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