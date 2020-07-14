Kuşadası'nda para taşıyan zırhlı araç kaza yaptı: 1 yaralı - Son Dakika

Kuşadası'nda para taşıyan zırhlı araç kaza yaptı: 1 yaralı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Kalender Mustafa Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.T. yönetimindeki 09 ACF 666 plakalı otomobil ile özel bir bankaya ait 34 GV 3374 plakalı para taşıyan zırhlı araç çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulans ile yaralı Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:25 Kaynak: İHA
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