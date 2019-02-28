Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda Park Halindeki Araçtan Hırsızlık Yapan 3 Şüpheli Yakalandı

Kuşadası'nda Park Halindeki Araçtan Hırsızlık Yapan 3 Şüpheli Yakalandı

56 dakika önce

AYDIN (İHA) –Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, park halindeki otomobilden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli, çaldıkları malzemelerde birlikte yakalandı.

Kuşadası'nda Park Halindeki Araçtan Hırsızlık Yapan 3 Şüpheli Yakalandı, System.String[]
AYDIN (İHA) –Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, park halindeki otomobilden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli, çaldıkları malzemelerde birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; önceki gece saat 21.00 sıralarında Kuşadası'nın Hacıfeyzullah Mahallesinde park halinde bulunan otomobilde meydana gelen otodan hırsızlık olayının ihbar edilmesi üzerine, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından araştırma başlatıldı.

Polis ekipleri tarafından yapılan teknik ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda olayı gerçekleştirenlerin N.K., E.A.(20) ve H.B.(19) isimli şüpheliler olduğu tespit edildi. Şüpheliler, araçtan çaldıkları malzemeler ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:39 Kaynak: İHA

Aydın, Kuşadası, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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