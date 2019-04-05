Kuşadası'nda Pazar Günü 5 Saat Elektrik Kesintisi Yapılacak
47 dakika önce
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nın şehir merkezi ile tüm mahallelerinde 7 Nisan Pazar günü 5 saat süreyle elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu.
Türkiye
'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası
'nın şehir merkezi ile tüm mahallelerinde 7 Nisan
Pazar günü 5 saat süreyle elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. ADM EDAŞ Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre programlı elektrik kesintisi duyurularak, uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, "7 Nisan Pazar günü saat 07.00-12.00 arası arıza bakım ve onarım çalışmasından dolayı Kuşadası Merkez
tüm mahalleler ve özel trafolu müşteriler, Eman Ege
Bes ve Lentaz Ges'te 5 saat süreyle elektrik kesintisi yaşanacaktır. Elektirkle çalışan cihazların devreden çıkartılması, çalışmların belirtilen saaten önce bitmesi halinde kesintiden etkilenen yerlere çalışma bitiminden hemen sonra ilan edilen kesinti bitiş saatinden önce enerji verileceği, jeneratör kullanan abonelerin kesinti anında güvenlik amaçlı şebeke ayırıcısını açması, daha geniş bilgi için 0850 800 0186 AYDEM Çözüm Merkezine başvurmanızı dikkatinize sunarız " denildi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:54 Kaynak: İHA
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