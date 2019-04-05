Kuşadası'nda Pazar Günü Yapılması Planlanan Elektrik Kesintisi Ertelendi
58 dakika önce
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nın şehir merkezi ile tüm mahallelerinde 7 Nisan Pazar günü 5 saat süreyle planlanan elektrik kesintisi bölgedeki festivaller nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Türkiye
'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası
'nın şehir merkezi ile tüm mahallelerinde 7 Nisan
Pazar günü 5 saat süreyle planlanan elektrik kesintisi bölgedeki festivaller nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Bilindiği gibi, ADM EDAŞ Bölge Müdürlüğü'nden önceki gün yapılan açıklamaya göre 7 Nisan Pazar günü saat 07.00- 12.00 saatleri arasında arıza bakım ve onarım çalışmasından dolayı Kuşadası Merkez
ile tüm mahalleler ve özel trafolu müşterilerde planlı elektrik kesintisine gidileceği açıklanmıştı. Kuşadası Ticaret Odası
ile Kuşadası Esnaf Odası, Pazar günü yapılması planlanan elektrik kesintisinin hafta sonu bölgede yapılacak festivaller nedeniyle sorun yaratacağını belirterek, ertelenmesini istemişti. Her iki odanın taleplerinin değerlendirilmesinin ardından Kuşadası'nda Pazar günü yapılması planlanan elektrik kesintisi ileri bir tarihe ertelendi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:57 Kaynak: İHA
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