Kuşadası'nda pazaryerine gelenlerin ateşi ölçüldü - Son Dakika
Son Dakika Yerel Kuşadası'nda pazaryerine gelenlerin ateşi ölçüldü - Son Dakika

Kuşadası'nda pazaryerine gelenlerin ateşi ölçüldü

6 saat önce

Kuşadası'nda pazaryerine gelenlerin ateşi ölçüldü Kuşadası Belediyesi, Korona virüs salgınına karşı başlattığı mücadeleyi aralıksız sürdürüyor.

Kuşadası'nda pazaryerine gelenlerin ateşi ölçüldü

AYDIN - Kuşadası Belediyesi, Korona virüs salgınına karşı başlattığı mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Korona virüsün genelinde salgın bir hastalık haline gelmesiyle birlikte Kuşadası Belediyesi de önlemlerini en üst seviyeye çıkardı.

Sağlık İşleri Müdürlüğü görevlileri, zabıta ekipleri eşliğinde Türkmen Mahallesi Gençlik Caddesi'ndeki Kuşadası Belediyesi'ne ait açık otopark alanına taşınan halk pazarında bir dizi denetim yaptı.

Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatıyla kentin her mahallesinde dezenfekte ve temizlik çalışmaları aralıksız sürerken, Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kuşadası Belediyesi'ne ait açık otopark alanına taşınan halk pazarında Korona virüs denetimi yaptı. Denetimde, pazarın giriş ve çıkış noktalarını bariyerlerle ayıran zabıta ve polisler, farklı noktalardan pazara giriş yapılmasına izin vermedi.

Sağlık İşleri Müdürlüğü görevlileri ise sırayla içeri alınan vatandaşların ateş ölçümünü yaptı. Korunma tedbirleri kapsamında alışverişe gelenlere maske ve eldiven dağıtılırken, polisin yaptığı kimlik kontrolünde 65 yaş üzeri olan kişiler sokağa çıkmamaları yönünde uyarılıp evlerine gönderildi. Görevliler ayrıca tezgahların 3'er metre arayla kurulup kurulmadığını da denetledi. Zabıta aracından sık sık "Mesafeni Koru" anonsu yapıldı.

Alınan önlemlerin son derece yerinde olduğunu belirten 60 yaşındaki pazarcı esnafı Recep Cebel, "Bugün maske ve eldivenlerimizi takıp Korona virüse karşı gerekli önlemleri aldıktan sonra satışa başladık. Hiçbir şey halkımızın sağlığından daha önemli değil. Mümkün olduğunca yetkililerin yaptığı 'Evde Kal' çağrısına uyup zorunlu haller dışında sokağa çıkmamamız gerekiyor" dedi.

Öte yandan Kuşadası Belediyesi, Türkiye'de artan Korona virüs vakalarının ardından yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. İlçe genelinde dezenfekte çalışmalarına devam eden ekipler, son olarak Belediye Hizmet Binası'na gelen vatandaşların ateşini ölçmeye başladı. Uygulama kapsamında vücut ısısı 38 derecenin üzerinde olan kişiler, içeriye alınmayıp en yakın sağlık kuruluşuna yönlendiriliyor.

Kuşadası'nda pazaryerine gelenlerin ateşi ölçüldü

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, Zabıta, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 04:27 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu
Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı İstanbul'da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak
Ali Koç, Barcelona'nın eski sportif direktörü Ariedo Braida ile görüşme gerçekleştirdi Ali Koç, Barcelona'nın eski sportif direktörü Ariedo Braida ile görüşme gerçekleştirdi         
22:54
Şarkıcı Aleyna Tilki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına takıldı Şarkıcı Aleyna Tilki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına takıldı         
22:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu         
22:16
Hastaneden çıkan Fatih Terim'den ilk görüntü: Hepinizi çok özlemişim Hastaneden çıkan Fatih Terim'den ilk görüntü: Hepinizi çok özlemişim         
22:04
Koronavirüs testi pozitif çıkan Bilim Kurulu Üyesi'nin Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu ortaya çıktı Koronavirüs testi pozitif çıkan Bilim Kurulu Üyesi'nin Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu ortaya çıktı         
21:46
İstanbul'da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak İstanbul'da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak         
21:44
Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
21:27
Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi         
21:21
İrem Sak'tan estetik itirafı: Üç kere burnumdan ameliyat geçirdim İrem Sak'tan estetik itirafı: Üç kere burnumdan ameliyat geçirdim         
21:18
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 507'ye yükseldi Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 507'ye yükseldi         
21:00
Nihat Özdemir'den Galatasaray taraftarına yanıt: Bizim suçumuz yok Nihat Özdemir'den Galatasaray taraftarına yanıt: Bizim suçumuz yok         
20:59
Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı         
20:48
Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek         
20:41
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz         
20:15
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Haziran'da liglerin başlayacağını ümit ederim TFF Başkanı Nihat Özdemir: Haziran'da liglerin başlayacağını ümit ederim         
20:11
Koronavirüsün ilk çıkış noktası olan Vuhan'da hayat normale dönüyor Koronavirüsün ilk çıkış noktası olan Vuhan'da hayat normale dönüyor         
20:04
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da bir vaka virüsü 16 kişiye bulaştırıyor Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da bir vaka virüsü 16 kişiye bulaştırıyor         
19:53
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi         
19:51
Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor         
19:46
Eusebio Di Francesco: Türkiye'den teklif aldım Eusebio Di Francesco: Türkiye'den teklif aldım         
19:43
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı         
19:42
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 425'e, toplam vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 425'e, toplam vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi         
19:24
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 681'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 681'e yükseldi         
19:22
TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal: Konya'da bir vaka virüsü 257 kişiye bulaştırdı, 5 yakını öldü TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal: Konya'da bir vaka virüsü 257 kişiye bulaştırdı, 5 yakını öldü         
18:50
Bayern Münih, Hansi Flick'in sözleşmesini uzattı Bayern Münih, Hansi Flick'in sözleşmesini uzattı         
18:47
Görüşmelerin askıya alındığı haberi sonrası Dorukhan Toköz, ayet paylaştı! Görüşmelerin askıya alındığı haberi sonrası Dorukhan Toköz, ayet paylaştı!         
18:44
Yunanistan'da karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Yunanistan'da karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
18:36
MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı         
18:20
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı         
18:17
Vedat Muriç'in menajerinden transfer açıklaması: Tekliflerin olmaması anormal olur Vedat Muriç'in menajerinden transfer açıklaması: Tekliflerin olmaması anormal olur         
18:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2020 23:03:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuşadası'nda pazaryerine gelenlerin ateşi ölçüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]