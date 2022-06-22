Kuşadası'nda, Pınar Gültekin'in katiline 'haksız tahrik' indirimi protestosu - Son Dakika
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Kuşadası'nda, Pınar Gültekin'in katiline 'haksız tahrik' indirimi protestosu

22.06.2022 22:41
Kuşadası'nda, Pınar Gültekin'in katiline 'haksız tahrik' indirimi protestosu

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Kadın Platformu üyesi kadınlar, Pınar Gültekin'in katiline verilen cezayı 'ödül' diye nitelendirerek, tepki gösterdi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Kadın Platformu üyesi kadınlar, Pınar Gültekin'in katiline verilen cezayı 'ödül' diye nitelendirerek, tepki gösterdi.

Kuşadası Kaya Şavkay Meydanı'nda bir araya gelen Kadın Platformu üyesi kadınlar, Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya verilen cezanın 'ödül' niteliğinde olduğunu belirterek, karara tepki gösterdi. Ellerinde vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in posterleri bulunan kadınlar, mahkemenin 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak verdiği kararın, erkek katilleri cesaretlendirdiğini belirtti. Bu kararı protesto eden kadınlar yaptıkları açıklamada, "Canavarca hisle kasten öldürmenin haksız tahriki olmaz. Erkek katilleri cesaretlendiren, cezasızlıkla ödüllendiren bu kararı tanımıyoruz. Kadın katillerini cesaretlendiren, onları cezasızlıkla ödüllendiren bu ve benzeri kararları verenler ülke insanlarının vicdanında, kadınların katilleri kadar suçludur. Erkek adalet tarafından verilmiş bu kararı kabul etmiyoruz. Kadınlar işkence edilerek öldürülürken, faillerine ödül gibi cezalar veriliyor. Erkek adalet önünde gerçek adalet sağlanana kadar sokaklarda meydanları terk etmeyeceğiz" denildi.


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Kaynak: DHA

Pınar Gültekin, Metin Avcı, Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda, Pınar Gültekin'in katiline 'haksız tahrik' indirimi protestosu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuşadası'nda, Pınar Gültekin'in katiline 'haksız tahrik' indirimi protestosu - Son Dakika
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