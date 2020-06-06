Kuşadası'nda plajlar doldu, Bodrum'da boş kaldı - Son Dakika

Kuşadası'nda plajlar doldu, Bodrum'da boş kaldı

EGE'nin turistik kentlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, güneşli havanın etkisiyle plajlar doldu. Buna karşın saatte 40 kilometre rüzgarın hakim olduğu Muğla'nın Bodrum ilçesinde ise sahil ve plajlar boş kaldı. Kuşadası'nda hava sıcaklığı 34 dereceyi aştı. Güzel havayı görenler, plajları doldurdu. Serinlemek isteyenlerin en çok tercih ettiği yer, mavi bayraklı Kadınlar Denizi oldu. Plaja koşan tatilciler deniz, kum ve güneşin keyfini doyasıya çıkardı. Bazı kişilerin elbiseleriyle denize girdiği, bazılarının ise ayakkabı ve çoraplarını çıkartarak denizde yürüyüş yaptığı görüldü. Denize giren ve güneşlenenlerin sosyal mesafe kuralına da uyduğu gözlendi. İlçede mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların 3 gün daha süreceği, ardından normale döneceği belirtildi. BODRUM'DA SAKİNLİK

Bodrum ilçesinde ise rüzgarın saatteki hızı, 40 kilometrenin üzerine çıktı. Rüzgar sebebiyle plaj ve sahillere giden olmadı. Vatandaşlar, kapalı alanları tercih etti. Ünlü Kumbahçe, Paştarlası, Gümbet ve Bitez plajlarında vatandaşlara pek rastlanmadı. Birçok işletme sahibinin, mekanlarını açmadığı görüldü.