Kuşadası'nda polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polisin yaptığı başarılı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu madde satışı yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik çok yönlü çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde sattığı tespit edilen U. İ. ve M.T. isimli şahıslar Bayraklidede Mahallesi Kuştur Kavşağı civarında bir ticari takside yakalanmıştı. Yapılan aramalarda 36.19 gram kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirilmiş, şahıslar çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanmıştı. Ayrıca yapılan diğer çalışmalar kapsamında M. A., M. K. ve H. Ç . isimli şahıslar yakalanarak şahıslardan 4.40 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Çalışmalarını daha da derinleştiren ekipler, elde edilen bilgiler ışığında uyuşturucu madde ticareti yapan G.K. isimli şahıs ve şahsın İkiçeşmelik Mahallesi'nde bulunan ikameti tespit edildi. Şahıs yapılan fiziki takip sonucu otogarda yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri ve Narkotik köpeği Aşil ile birlikte şahsın evine operasyon düzenlendi.



Evde yapılan aramada; 2,50 gram kokain, 0.60 gram kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 6 adet 9 mm çapında fişek, 1 adet şarjörlü otomatik av tüfeği, 1 adet tüfeğe ait şarjör, 7 adet 12 calibre fişek, 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.



Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıs sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN