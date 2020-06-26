Kuşadası'nda polisten çocuklara maske uyarısı - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir trafik ekibinin çocuklara ve mahalle sakinlerine yönelik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle maske takma uyarısı, cep telefonunca görüntülendi.

Ege Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekibi, maskesiz çocuklara uyarıda bulunmak istedi.

Bu sırada bazı çocuklar kaçarken polis memuru Adnan Oğuz, araçtan inerek çevredekilere, "Polisten kaçarsanız kime sığınacaksınız? Bir şey olduğunda siz bizim yanımıza geleceksiniz. Sizden isteğimiz, birbirinize Kovid-19 nedeniyle çok yaklaşmamanız ve maskelerinizi mutlaka takmanız." ifadelerini kullandı.

Polis memuru Oğuz, uyarısını dikkate alarak maske takan çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.