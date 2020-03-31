Kuşadası'nda polisten koronavirüs uygulaması - Son Dakika

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde polis, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, kentin giriş ve çıkışlarında oluşturulan uygulama noktalarında vatandaşların ateşlerini ölçüp, seyahat edilirken alınması gereken önlemleri anlattı.

Koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesi üzerine şehirler arası seyahatler, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile valilik iznine tabi tutuldu. Bu kapsamda Kuşadası'nda da İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, maske ve eldiven takarak kentin giriş ve çıkışlarında uygulama noktaları oluşturdu. Bu noktalarda özel araçlar durduruldu. Sürücü ve beraberindekilere, zorunlu olmadıkça seyahate çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunup, hastalıktan korunma yolları hakkında bilgiler verildi. Ayrıca vatandaşların ateşleri ölçüldü.