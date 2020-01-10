Kuşadası'nda puz pateni pistine yoğun ilgi - Son Dakika
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Kuşadası'nda puz pateni pistine yoğun ilgi

7 saat önce

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde belediye tarafından kentteki sosyal hayatı canlandırmak amacıyla hizmete giren buz pateni pistine ilgi yoğun oldu.

Kuşadası'nda puz pateni pistine yoğun ilgi, System.String[]

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde belediye tarafından kentteki sosyal hayatı canlandırmak amacıyla hizmete giren buz pateni pistine ilgi yoğun oldu. İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda kurulan piste çocuklarıyla birlikte gelen aileler, buzda kaymanın keyfini doyasıya yaşadı.

Kuşadası Belediyesi'nce ilçe halkını kış sporlarıyla tanıştırmak ve kentteki sosyal hayatı hareketlendirmek için açılan buz pateni pistine, Kuşadalılar büyük ilgi gösterdi. Toplam 300 metrekarelik alana kurulan pisti ziyaret eden aileler, uzman eğitmenler gözetiminde çocuklarıyla birlikte buz pateni yaparak keyifli dakikalar yaşadı. Su ve elektrik kullanımının çok az olması nedeniyle çevre dostu olarak da nitelendirilen pistin 6 hafta boyunca 12.00- 20.00 saatleri arasında kullanıma açık olduğu belirtildi. Buz pateni pistine kızı İrem ile birlikte gelen evkadını Emel Gök, "Dört gündür burada çok eğlenceli vakit geçiriyoruz. İlçemizde böyle bir etkinliğin yapılması bizi çok mutlu etti. Kuşadası Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum" dedi. Evli ve üç çocuk annesi Gamze Akbaba ise "Ben 4 yıl önce ailemle birlikte yurt dışından gelerek Kuşadası'na yerleştim. Avrupa'da böyle faaliyetler düzenli olarak yapılıyor. Kuşadası'nda da başlaması çok sevindirici" diye konuştu.

Yetişkinler ile çocukları alternatif spor ve eğlence faaliyetleri ile buluşturdukları için çok memnun olduklarını ifade eden Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Ömer Günel, "İlçemizde ilk defa buz pateni pisti kuruldu. Hayata geçireceğimiz diğer projelerle Kuşadası'na ilkleri yaşatmaya devam edeceğiz. Amacımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sosyal, fiziksel ve ruhsal gelişimine büyük bir katkı sağlayan buz pateni sporuna ilgilerini artırmak" diye konuştu.


Kuşadası Belediyesi, İsmail Cem, Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:14 Kaynak: DHA
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