Kuşadası'nda resmi bayramlaşma Kervansaray'da yapıldı - Son Dakika

Kuşadası'nda resmi bayramlaşma Kervansaray'da yapıldı

Kuşadası'nda Kurban Bayramı nedeniyle halkın kamu görevlileriyle bayramlaşabilmesi için bir tören düzenlendi.

Kuşadası'nda resmi bayramlaşma Kervansaray'da yapıldı, System.String[]

Kuşadası'nda Kurban Bayramı nedeniyle halkın kamu görevlileriyle bayramlaşabilmesi için bir tören düzenlendi. Korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak gerçekleşen törenin ardından protokol üyeleri Kuşadası Belediyesi Huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Kuşadası protokolü tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'nda düzenlenen bir törenle vatandaşlarla bayramlaştı. Programa çok sayıda vatandaşın yanı sıra Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Emre Fazlılar, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Aydın Jandarma Özel Koruma Komutanı İzzet Yüksel, Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Aziz Bostan, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Törene katılan protokol üyeleri ile vatandaşların görevliler tarafından kapıda ateşi ölçüldü.

Törende konuşan Kuşadası Belediye Başkan Vekili Emre Fazlılar "Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle hepimiz çok zor günler geçirdik. Bu bayram sosyal mesafeyi dikkate alarak sizlerle bir arada olmak bizlere büyük keyif verdi. Tüm hemşehrilerimizin ve İslam Alemi'nin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ise törene katılan vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayarak " Bu güzel bayram günü siz hemşehrilerimizle bir arada olmak bizlere büyük keyif verdi. Bugün salgın hastalık nedeniyle sosyal mesafemize dikkat ediyor olsak da gönüllerimiz bir" diye konuştu. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ile Kuşadası Belediye Başkan Vekili Emre Fazlılar törenin ardından Kuşadası Belediyesi tarafından işletilen huzurevinin sakinlerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. - AYDIN

Kurban Bayramı, Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.08.2020 05:33

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda resmi bayramlaşma Kervansaray'da yapıldı - Son Dakika
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