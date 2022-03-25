KUŞADASI'NDA ROMA DÖNEMİNE AİT BRONZ HEYKEL ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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KUŞADASI'NDA ROMA DÖNEMİNE AİT BRONZ HEYKEL ELE GEÇİRİLDİ

25.03.2022 17:01

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait olduğu belirlenen bronz erkek heykeli ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait olduğu belirlenen bronz erkek heykeli ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.-

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla tarihi eser kaçakçılığı yaptıklarını belirlediği 3 şüphelinin Çınarköy Mahallesi'nde bulunan adreslerine dün, eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin evinde yapılan aramada Roma dönemine ait bronz erkek heykeli ele geçirildi. A.A., C.M. ve T.A. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

KUŞADASI'NDA ROMA DÖNEMİNE AİT BRONZ HEYKEL ELE GEÇİRİLDİ
KUŞADASI'NDA ROMA DÖNEMİNE AİT BRONZ HEYKEL ELE GEÇİRİLDİ
KUŞADASI'NDA ROMA DÖNEMİNE AİT BRONZ HEYKEL ELE GEÇİRİLDİ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KUŞADASI'NDA ROMA DÖNEMİNE AİT BRONZ HEYKEL ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika


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