Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda Sağanak

Kuşadası'nda Sağanak

1 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sağanak dolayısıyla meydana gelen toprak kayması sonucu trafikte kısa süreli aksama yaşandı.

Kuşadası'nda Sağanak, System.String[]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sağanak dolayısıyla meydana gelen toprak kayması sonucu trafikte kısa süreli aksama yaşandı.

Alınan bilgiye göre, sağanak dolayısıyla İkiçeşmelik Mahallesinde Kuşadası - Çamlık kara yolunda toprak kayması yaşandı.

Yolun bir bölümünün trafiğe kapanması sonucu ulaşımda kısa süreli aksamalar yaşandı.

Ekiplerce yolun temizlenmesinin ardından trafik ulaşıma açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:23 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Boeing 737-8 Max ve Boeing 737-9 Max Tipi Uçakların Türk Hava Sahasındaki Uçuşları Durduruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eşini Kaybeden Demet Akbağ'ı Aradı

Erdoğan'a "Diktatör" Diyen Netanyahu'ya AK Parti'den Çok Sert Cevap: Aynen İade Ediyoruz Bahçeli'den Ahmet Hakan'a Çağrı: Yavaş'ı ve Kesgin'i Canlı Yayına Çıkar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 13:14:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda Sağanak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]