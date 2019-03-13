Kuşadası'nda Sağanak
1 saat önce
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sağanak dolayısıyla meydana gelen toprak kayması sonucu trafikte kısa süreli aksama yaşandı.
Aydın
'ın Kuşadası
ilçesinde sağanak dolayısıyla meydana gelen toprak kayması sonucu trafikte kısa süreli aksama yaşandı.
Alınan bilgiye göre, sağanak dolayısıyla İkiçeşmelik Mahallesinde Kuşadası - Çamlık
kara yolunda toprak kayması yaşandı.
Yolun bir bölümünün trafiğe kapanması sonucu ulaşımda kısa süreli aksamalar yaşandı.
Ekiplerce yolun temizlenmesinin ardından trafik ulaşıma açıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:23 Kaynak: AA
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