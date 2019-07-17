Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda sağanak etkili oldu
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Kuşadası'nda sağanak etkili oldu

5 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaklaşık 10 dakika süren sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kuşadası'nda sağanak etkili oldu, System.String[]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaklaşık 10 dakika süren sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, kentin bazı noktalarında hasarlı kazalar meydana geldi.
Su birikintileri dolayısıyla araçlar ilerlemekte zorlandı, bazı araçlar yolda kaldı. Ayrıca biriken su nedeniyle sahil yolunda yayalar yolun karşısına geçmekte güçlük çekti.
Polis ekipleri biriken sularda kalan araçlara ve sürücülerine yardım etti.
Sokaklarda rögarlar taştı, bazı iş yerlerini su bastı. Esnaf, dükkanına dolan suları boşaltmak için çaba harcadı.
Kuşadası, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:34 Kaynak: AA
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