Kuşadası'nda sağanak etkili oldu - Son Dakika

Kuşadası'nda sağanak etkili oldu

07.12.2020 19:01

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede öğleden sonra başlayan sağanak dolayısıyla bazı noktalarda su birikintileri oluştu.

Kuşadası Ticaret Odası, Marina ve Kuşadası Emniyet Müdürlüğü önündeki yollarda oluşan su birikintilerinden dolayı araçlar geçmekte güçlük yaşadı.

Şehir merkezinde rögarlardan sular taştı. Buradaki suyun denize akması dolayısıyla kıyıdaki bazı noktalarda deniz suyunun rengi değişti. Bölgeye martıların gelmesiyle bazı vatandaşlar cep telefonuyla bu anları kaydetti.

Kuşadası'nda sağanak etkili oldu
Kuşadası'nda sağanak etkili oldu
Kuşadası'nda sağanak etkili oldu
Kuşadası'nda sağanak etkili oldu

Kuşadası Ticaret Odası, Kuşadası, Marina, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda sağanak etkili oldu - Son Dakika


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