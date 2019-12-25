Kuşadası'nda sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Kuşadası'nda sağanak hayatı olumsuz etkiledi

6 saat önce

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Kuşadası'nda sağanak hayatı olumsuz etkiledi, System.String[]

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. suya gömülen bir öğrenci, olaydan şans eseri yara almadan kurtuldu.

İlçe genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle İkiçeşmelik Mahallesi taş ocağı mevkinde 5 yıl önce karayolları tarafından yapılan alt ve üst geçit viyadük yolu yağmur suyu ile doldu. Daha önce birçok kez yağan yağmur sonrası araçların içinde kaldığı bölgede bugün, bir öğrenci kaza atlattı. Yağış sonrası bir öğrenci yoldaki su birikintisin derinliğini fark edemeyecek yağmur sularının içine düştü. Anlık yaşanan olayda araç geçişinin olmaması olası bir can kaybını önledi. Yağmur suyu ile dolarak gölete düşen öğrenci şans eseri yara almadan kurtuldu. Üzeri su içinde kalan öğrenci ayağa kalkarak yoluna devam etti.


Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:00 Kaynak: DHA
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