Kuşadası'nda sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Kuşadası'nda sağanak hayatı olumsuz etkiledi
05.01.2021 11:43
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanak, su baskınlarına neden oldu.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanak, su baskınlarına neden oldu.
Kentte gece yarısı etkili olan yağış nedeniyle Kuşadası-Söke- Selçuk çevre yolunun Otogar, Ticaret Odası ve Emniyet Müdürlüğü önündeki bölümleri ile ikinci konutlar bölgesinde biriken sular sürücülere zor anlar yaşattı.
Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde bulunan bazı binaların zemin katlarını su bastı.
Kadınlar Denizi Mahallesi Çimtur Sitesi önünde ise altyapı borusunun patlaması sonucu bir istinat duvarı çöktü. Site içinde park halindeki bir araç çöken duvarın altında kaldı. ???????
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