Kuşadası'nda sağanak yağış ve fırtına etkili oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuşadası'nda sağanak yağış ve fırtına etkili oldu - Son Dakika

Kuşadası'nda sağanak yağış ve fırtına etkili oldu

6 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle birçok yerde ağaçlar devrilirken sağanak yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Kuşadası'nda sabaha karşı başlayan gök gürültülü sağanak yağmur etkili oldu. Sağanak yağmur ve fırtına sonucu Söke Kuşadası kara yolunda zaman zaman aksamalar yaşanırken, yağmur suları Yeni Aydın yolu kavşağı, Otogar Kavşağı ile Kuşadası Ticaret Odası, Marina ve Kuşadası Emniyet Müdürlüğü önünde de yolun karşılıklı bölümlerini göle çevirdi. Yollarda oluşan su birikintileri sebebiyle ise bazı araçlar mahsur kaldı. Fırtınanın etkisiyle yine ilçede bir çok ağaç devrildi.

(İHA)

Kuşadası'nda sağanak yağış ve fırtına etkili oldu

Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:50 Kaynak: İHA
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