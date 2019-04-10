Kuşadası'nda Sağanak Yağmur Etkili Oldu
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Kuşadası'nda gece yarısı bir saat süren sağanak yağmur, yaşamı olumsuz etkiledi.
Kuşadası
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:59 Kaynak: İHA
'nda gece yarısı bir saat süren sağanak yağmur, yaşamı olumsuz etkiledi. Kuşadası'nda gün boyu aralıklarla devam eden sağanak yağmur gece yarısı saat 01.30 sıralarında gök gürültülü şekilde etkili oldu. Sağanak yağmur sonucu Söke-Kuşadası karayolunda zaman zaman aksamalara neden olurken, yağmur suları Yeni Aydın
yolu kavşağı, Otogar kavşağı ile Kuşadası Ticaret Odası
ile Kuşadası Emniyet Müdürlüğü
önünde de yolun karşılıklı bölümlerini göle çevirdi. Ayrıca, sahil bandı üzerinde Sahildeki Atatürk Bulvarı
ile şehir merkezindeki Adnan Menderes
ve İnönü Bulvarı'nda ise yağmur suları yolları su altında bıraktı. Meteorolojik uyarıya rağmen rögarlar temizlenmeyince yaşanan tıkanıklık sonucu ortaya şelale şeklinde ilginç görüntüler çıktı. Bu arada, Siteler bölgesi ile Güzelçamlı
ile Davutlar
'da da sağanak yağmur nedeniyle bazı evlerin giriş bölümlerini su bastı. - AYDIN
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