Kuşadası'nda sağanak yağmur etkili oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuşadası'nda sağanak yağmur etkili oldu - Son Dakika

Kuşadası'nda sağanak yağmur etkili oldu

6 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, öğlen saatlerinde başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Kuşadası'nda sağanak yağmur etkili oldu, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, öğlen saatlerinde başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi.


Turizm cenneti Kuşadası'nda saat 13.00 civarında etkili olan yağmur bir süre sonra yerini doluya bıraktı. Kısa süreli yağan dolu, hayatı olumsuz etkilerken, Şehit Üstteğmen Cemalettin Yılmaz Sokak'ta ise logarlar taştı. İlçe otogarın karşısında bulunan cadde her yağmurda olduğu gibi yine sular altında kaldı. Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan AVM'de ise gece geç saatlere kadar açık olan kafe ve eğlence mekanları yağmur dolayısıyla erken kapattı. Yağmur dolayısıyla ilçede uzun süreli elektrik kesintisi meydana geldi. - AYDIN

Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:43 Kaynak: İHA
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