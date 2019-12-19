Kuşadası'nda sahipsiz araç yandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda sahipsiz araç yandı - Son Dakika

Kuşadası'nda sahipsiz araç yandı

6 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Yaylaköy Mahallesi, civarında yola terk edilen sahipsiz lüks otomobil alev alev yanarak küle döndü.

Kuşadası'nda sahipsiz araç yandı, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Yaylaköy Mahallesi, civarında yola terk edilen sahipsiz lüks otomobil alev alev yanarak küle döndü.


Yangın, yayla köy mahallesi Anayol kenarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ana yola terk edilen 35 AN 6386 lüks otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar itfaiye ye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyük şehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yanan otomobil söndürüldü. Hurdaya dönem otomobilin Soğutma işlemlerinin ardından polis sahipsiz otomobil ile ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 09:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Samsun'da 2 öğrencinin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı
78 yaşındaki felçli kadın bir hafta önce eşini kaybetti, evi yanınca sokakta kaldı Otomobil 5 metreden bahçeye uçtu, oyun oynayan çocuklar 5 dakikayla kurtuldu Arıların verimini artırmak için 1700 lavanta ekti

Son Dakika Haberleri
15:39 Hindistan'da 'Vatandaşlık Yasası' karşıtı protestolar sürüyor - Son Dakika Haber
15:39 Doğu Perinçek, Abhazya ziyaretini değerlendirdi - Son Dakika Haber
15:37 Suriye'de Beyaz Baretliler ölümden döndü O anlar kamerada - 2 (KIZ ÇOCUĞUNUN... - Son Dakika Haber
15:35 Fransa'da grevler rekora koşuyor - Son Dakika Haber
15:33 Tele kuş değil çekyat kondu - Son Dakika Haber
15:26 Hollanda mahkemesi sözlü taciz yasağını ifade özgürlüğüne aykırı buldu - Son Dakika Haber
15:21 Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 15:42:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuşadası'nda sahipsiz araç yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]