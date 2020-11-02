Kuşadası'nda sahte alkol üreten 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Kuşadası'nda sahte alkol üreten 5 kişi yakalandı

02.11.2020 09:26
Kuşadası'nda sahte alkol üreten 5 kişi yakalandı, System.String[]

Kuşadası'nda jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, sahte alkol üreterek piyasaya sürdüğü tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Kuşadası'nda jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, sahte alkol üreterek piyasaya sürdüğü tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kuşadası'na bağlı Kirazlı, Çınar ve Yaylaköy mahallelerinde sahte alkol üretilip, satılan adresleri tespit ederek fiziki ve teknik çalışma başlattı. Çalışmanın ardından sahte alkol üretek satış yaptığı belirlenen üç mahallede 5 adrese eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştiren jandarma ekipleri, F.Z., D.K., A.Ş., M.G. ve M.N.Ö. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

Bu arada jandarma ekipleri gözaltına alınan şüpheli kişilere ait 5 adreste yapılan arama neticesinde ise105 lt sahte rakı, 3 bin 800 litre şarap, 7 Adet Ruhsatsız Av Tüfeği, 5 litre bandrolsüz viski ele geçirdi. - AYDIN

Kuşadası'nda sahte alkol üreten 5 kişi yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Kuşadası, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda sahte alkol üreten 5 kişi yakalandı - Son Dakika


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