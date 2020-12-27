Kuşadası'nda sahte içki bir can aldı - Son Dakika

Kuşadası'nda sahte içki bir can aldı
27.12.2020 01:04
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, sahte içki içtikten sonra fenalaşan Cengiz Güler (62), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, sahte içki içtikten sonra fenalaşan Cengiz Güler (62), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Ege Mahallesi Zirve Kent Sitesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre öğle saatlerinde alkol almaya başlayan 2 çocuk babası Cengiz Güler, saat 18.00 sıralarında fenalaşarak, eşinin çağırdığı ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Güler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan ilk incelemede Güler'in sahte içkiden hayatını kaybettiği belirlendi. Güler'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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