Kuşadası'nda sahte içki bir can daha aldı - Son Dakika

Kuşadası'nda sahte içki bir can daha aldı

27.12.2020 19:45
Kuşadası'nda sahte içki bir can daha aldı, System.String[]

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, sahte içki içtikten sonra fenalaşan Murat Çerçi (50), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, sahte içki içtikten sonra fenalaşan Murat Çerçi (50), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çerçi'ye sahte içki sattığı iddia edilen M.L.Ö., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İlçede dün de bir kişi sahte içkiden yaşamını yitirmişti.

? Güzelçamlı Mahallesi'nde yaşayan resim öğretmeni Murat Çerçi, iddiaya göre dün öğle saatlerinde alkol almaya başladı. Bir süre sonra fenalaşan Çerçi, eşinin çağırdığı ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan resim öğretmeni, durumunun ağırlaşması üzerine, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne (ADÜ) sevk edildi. Yoğun bakımda 1 gün kalan Çerçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Olaydan sonra soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Çerçi'ye sahte içki sattığı iddia edilen M.L.Ö.'yü gözaltına aldı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.Öte yandan, ilçede dün de bir kişi, sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.


Kuşadası'nda sahte içki bir can daha aldı

Jandarma, Kuşadası, Resim, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda sahte içki bir can daha aldı - Son Dakika


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