Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda sahte içki operasyonu: 1 gözaltı
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Kuşadası'nda sahte içki operasyonu: 1 gözaltı

1 saat önce

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, evin bodrum katına düzenlenen operasyonda sahte içkiler ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Kuşadası'nda sahte içki operasyonu: 1 gözaltı, System.String[]
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, evin bodrum katına düzenlenen operasyonda sahte içkiler ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki sitede yer alan evin bodrumunda sahte içki üretimi yapıldığını öğrendi. Bu sabah eve operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada; damacanalar içinde 127 litre alkol, üretim kazanı içinde 90 litre sahte beyaz şarap, pet şişeler içinde 6 litre sahte votka, 2,5 litre sahte rakı, alkol yapımında kullanılan aparatlar ile 2 tesisatlı damıtma kazanı ele geçirdi. Operasyon kapsamında E.Ç., gözaltına alındı.


Emniyet Müdürlüğü, Kuşadası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 07:25 Kaynak: DHA
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