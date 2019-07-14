Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda Şebnem Ferah coşkusu
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Kuşadası'nda Şebnem Ferah coşkusu

3 saat önce

KUŞADASI Gençlik Festivali'nin 4'üncü gününde Şebnem Ferah, Mor ve Ötesi ve Ceza'nın da aralarında olduğu 14 sanatçı sahne aldı.

Kuşadası'nda Şebnem Ferah coşkusu, System.String[]
KUŞADASI Gençlik Festivali'nin 4'üncü gününde Şebnem Ferah, Mor ve Ötesi ve Ceza'nın da aralarında olduğu 14 sanatçı sahne aldı.

Umut Kuzey öncülüğünde Milyon Yapım organizasyonuyla 4'üncü kez düzenlenen Kuşadası Gençlik Festivali'nin 4'üncü gününde iki farklı sahnede 14 sanatçı konser verdi. Kuşadası Davutlar'daki Sevgi Plajı'nda gerçekleşen festivalde dün Kırmızı Sahne'deki konserler Dalganabak ile başlarken, sırasıyla Sattas, Eda Baba, Gazapizm, Flört, Ceylan Ertem ve Mor ve Ötesi sahne aldı. Siyah Sahne'de ise Şebnem Ferah, Ceza, Umut Kuzey, Niyazi Koyuncu, Çamur, Melike Şahin, Yaşlı Amca konser verdi.

On binlerce müzikseverin ve yaklaşık 70 sanatçının katıldığı festival bugün sona erecek. Festivalin son gününde sahne alacak sanatçılar şöyle:

-Siyah Sahne-

Pentagram

Sagopa Kajmer

Pera

Can Gox

Black Tooth

Kül

The Madcap

-Kırmızı Sahne-

Selda Bağcan

Adamlar

Fatma Turgut

Deniz Tekin

Yirmi7

The Pacifico Band

Başıbozuk


- Aydın
Şebnem Ferah, Kuşadası, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:54 Kaynak: DHA
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