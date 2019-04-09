Kuşadası'nda Şehit Polisler Unutulmadı
1 saat önce
Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kuşadası'nda şehitlik ziyaret edildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:33 Kaynak: İHA
Türk Polis
Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kuşadası
'nda şehitlik ziyaret edildi. Törene katılan Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Bersoy, polisler ve vatandaşlar Adalızade Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret etti. Mezarlara karanfil bırakan Emniyet Müdürü Berksoy, şehitler için dua etti ve Fatiha okudu ve tüm polis teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Mezarlık ziyaretinin ardından öğle namazı sonrası Kaleiçi Camii'nde şehitler için mevlit okutuldu ve namaz sonrasında lokma hayrı yapıldı. - AYDIN
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