Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda Şehit Polisler Unutulmadı

Kuşadası'nda Şehit Polisler Unutulmadı

1 saat önce

Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kuşadası'nda şehitlik ziyaret edildi.

Kuşadası'nda Şehit Polisler Unutulmadı, System.String[]
Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kuşadası'nda şehitlik ziyaret edildi. Törene katılan Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Bersoy, polisler ve vatandaşlar Adalızade Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret etti. Mezarlara karanfil bırakan Emniyet Müdürü Berksoy, şehitler için dua etti ve Fatiha okudu ve tüm polis teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Mezarlık ziyaretinin ardından öğle namazı sonrası Kaleiçi Camii'nde şehitler için mevlit okutuldu ve namaz sonrasında lokma hayrı yapıldı. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:33 Kaynak: İHA
Polis, Kuşadası, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şeyma'nın Sevgilisi Guido Senia'nın Paylaşımına Türk Takipçilerden Yorum Yağdı Altın Palmiye Ödül Töreni'nde Dikkat Çeken Lezzet! Ünlülerden Tam Not Aldı Stratejik Buluşmalar Haftası, Yarın Başlıyor Okuldan Atılan 8'inci Sınıf Öğrencisinin Ailesi, Okulu Basıp İdarecileri Dövdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 00:03:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda Şehit Polisler Unutulmadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]