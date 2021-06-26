Ege'nin önde gelen turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesinde vatandaşlar ve turistler, sıcak havanın etkisiyle plajları doldurdu.
Hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü ilçede sabahtan itibaren Kadınlar Denizi, Sevgi ve Kuştur plajlarında hareketlilik yaşandı.
Plajların önemli ölçüde dolduğu ilçede, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı da tatilcilerin uğrak noktası oldu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Kültür Sanat › Kuşadası'nda sıcak havanın etkisiyle plajlarda yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika