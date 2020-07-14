Kuşadası'nda şifa veren 'kıyı sarımsakları' çiçek açtı - Son Dakika

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, endemik bitki türlerinden olan 'kıyı sarımsakları' çiçek açtı. Boyu 1 metreyi bulan ve Latince adı 'Allium Commutatum' olan mor renkli kıyı sarımsaklarının çiçek açması, doğa severleri sevindirdi.

Türkiye'nin en önemli tabiat mirasları arasında yer alan Kuşadası'ndaki Dilek Yarımadası Millli Parkı'nda bölgeye özgü endemik bitki türlerinden olan 'kıyı sarımsakları' çiçek açmaya başladı. Boyu 1 metreye kadar uzayabilen mor renkli kıyı sarımsakları, doğa severlerin ilgisini çekiyor. Görenleri kendine hayran bırakan kıyı sarımsakları, Türkiye'de ilk kez Dilek Yarımadası'nda kayıt altına alındığı için botanik bilimi açısından da ayrı bir öneme sahip.

'KORUNMASI GEREKİYOR'

Kıyı sarımsağının Türkiye genelinde 141 türü bulunduğunu belirten Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Daha çok kayalık habitatlarda yetişen bu bitki genellikle haziran ve temmuz aylarında çiçek açar. Milli Park'ın Aydınlık Koyu, İlyas Ağa mevkisi ve Poyraz Koy civarındaki kıyı kayalıklarında yoğun olarak görülür. Bitki, halk arasında ilaç özelliği ile de bilinmektedir. Cinsin antibakteriyel etkileri hakkında çok sayıda araştırma bulunmaktadır. Bu cins içerisindeki türlerinin birçoğu, çeşitli ülkelerde sebze, baharat ve süs bitkisi olarak kullanılıp, kültürü yapılmaktadır. Genellikle iştah açıcı, tansiyon düşürücü özelliğe sahiptir" dedi.