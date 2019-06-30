Kuşadası'nda silahlı saldırı: 1 yaralı
1 saat önce
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişi silahlı saldırıda yaralandı.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:24 Kaynak: AA
'ın Kuşadası
ilçesinde bir kişi silahlı saldırıda yaralandı.
Alınan bilgiye göre G.S, Lozan
Meydanı'ndaki iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Çevrede paniğe neden olan saldırı sonucu G.S. bacağından yaralandı.
G.S, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Saldırıya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli Kuşadası Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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