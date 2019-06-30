Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda silahlı saldırı: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Kuşadası'nda silahlı saldırı: 1 yaralı

1 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişi silahlı saldırıda yaralandı.

Kuşadası'nda silahlı saldırı: 1 yaralı, System.String[]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişi silahlı saldırıda yaralandı.
Alınan bilgiye göre G.S, Lozan Meydanı'ndaki iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Çevrede paniğe neden olan saldırı sonucu G.S. bacağından yaralandı.
G.S, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Saldırıya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli Kuşadası Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:24 Kaynak: AA
Lozan, Aydın, Kuşadası, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuşadası'nda dönercilik yapan esnaf, yüzlerce turistin gözleri önünde silahlı saldırıya uğradı Ankara Çubuk'ta 3,5 şiddetinde deprem meydana geldi! Hakkari'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir askerimiz şehit oldu Rejim güçleri, TSK'nın İdlib'deki gözlem noktasına saldırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 01:29:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda silahlı saldırı: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]