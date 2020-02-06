Kuşadası'nda Sıtkı Başkan unutulmadı - Son Dakika
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Kuşadası'nda Sıtkı Başkan unutulmadı

6 saat önce

2 yıl önce hayatını kaybeden ve binlerce Kuşadalı'nın katılımı ile son yolculuğuna uğurlanan zihinsel engelli Sıtkı Kundak, ölüm yıl dönümünde anıldı.

Kuşadası'nda Sıtkı Başkan unutulmadı, System.String[]

2 yıl önce hayatını kaybeden ve binlerce Kuşadalı'nın katılımı ile son yolculuğuna uğurlanan zihinsel engelli Sıtkı Kundak, ölüm yıl dönümünde anıldı.


Kuşadası'nın sevilen ismi Sıtkı Kundak için düzenlenen anma törenine, Belediye Başkanı Ömer Günel, meclis üyeleri ve Kundak'ın sevenleri katıldı.


Kuşadası'nda, 2018 yılında çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren "Başkan" lakaplı Sıtkı Kundak, ölümünün 2'inci yılında mezarı başında anıldı. Sempatik tavırlarıyla başta ilçe esnafı olmak üzere pek çok kişinin gönlünde taht kuran Kundak için Adalızade Mezarlığı'nda Kuşadası Belediyesi'nce anma töreni düzenlendi. Törene, Belediye Başkanı Ömer Günel'in yanı sıra Meclis Üyeleri, çalışanlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Anma töreninde bir konuşma yapan Başkan Ömer Günel, Sıtkı Kundak'ın Kuşadası'nın sembol isimlerinden biri olduğunu söyledi. Kundak'ın anısını yaşatmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Günel, "Kendisi bizim abimiz ve büyüğümüzdü. Kuşadası'nın insanıydı. Bugün belediyemiz tarafından yaptırılan mezarına gelerek dua okuyalım istedik. Allah mekanını cennet eylesin, yakınlarına sabır versin" diye konuştu.


Anma töreni, yapılan konuşmaların ardından Kundak için okunan dualar ve Belediye Hizmet Binası önünde gerçekleşen lokma hayrı ile sona erdi. - AYDIN

Ömer Günel, Kuşadası, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:18 Kaynak: İHA
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