Kuşadası'nda soba zehirlenmesinden bir kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda soba zehirlenmesinden bir kişi öldü - Son Dakika

Kuşadası'nda soba zehirlenmesinden bir kişi öldü

7 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Kirazlı Mahallesi'nde, bir kişi soba zehirlenmesinden hayatını kaybetti.

Kuşadası'nda soba zehirlenmesinden bir kişi öldü, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Kirazlı Mahallesi'nde, bir kişi soba zehirlenmesinden hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre; Kuşadası'na bağlı Kirazlı Mahallesi'nde yaşayan ve bir su dağıtım firmasında çalışan Şener Aras (40), bugün sabah saatlerinde işine gitmedi. Telefonla aramalara da cevap vermeyen Aras'ı merak eden mesai arkadaşları, Kirazlı Mahallesi'ne giderek kapıyı açtı ve Şener Aras'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine Jandarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aras'ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na otopsi için gönderildi. Şener Aras'ın 4 yıl önce eşinden boşandığı ve bir oğlu olduğu öğrenildi. - AYDIN

Kuşadası, Kirazlı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kuzuların hareketlerinden şüphelendi! Saniyeler sonra deprem oldu
Kayseri'de akıllara durgunluk veren intihar! Balkondan atlayan kocasını son anda yakaladı ancak kurtaramadı Otomobille kovaladığı aracı şarampole düşürdü, sürücüsünü tüfekle vurup öldürdü Yargılandığı davadan 18 yıl ceza alan sanık adliyeden kaçmaya çalıştı

Son Dakika Haberleri
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı
21:14 Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 23:28:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuşadası'nda soba zehirlenmesinden bir kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]