Kuşadası'nda sokak köpekleri korku salıyor - Son Dakika
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Kuşadası'nda sokak köpekleri korku salıyor

02.04.2022 10:39
Kuşadası'nda sokak köpekleri korku salıyor

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde başı boş sokak köpekleri okul çıkışında öğrencilerin ve bazı bölgelerde vatandaşların korkulu rüyası haline geldi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde başı boş sokak köpekleri okul çıkışında öğrencilerin ve bazı bölgelerde vatandaşların korkulu rüyası haline geldi.

Kuşadası'nda sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler vatandaşları hayrete düşürdü. Ege Mahallesi'nde bir okuldan çıkan öğrenciler köpekler tarafından saldırıya maruz kaldı. Görüntülerde sırt çantaları ile okuldan çıkan öğrenciler başı boş sokak köpekleri tarafından kovalandı. Görüntüler sosyal medya üzerinden tepkiye maruz kalırken vatandaşlar Belediye'den yardım istedi. Bir başka görüntü ise Kadınlar Denizi Mahallesi'nden geldi. Evine gitmek isteyen bir vatandaş birkaç köpeğin saldırısına maruz kaldı. Vatandaş kendisini savunmaya çalışsa da pek başarılı olamadı. Mahalle sakinleri yetkililerden, başıboş gezen ve vatandaşlara saldıran köpeklere bir çare bulunmasını istedi. - AYDIN

Kuşadası'nda sokak köpekleri korku salıyor

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Kuşadası, Medya, Aydın, Ege, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda sokak köpekleri korku salıyor - Son Dakika


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