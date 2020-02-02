Kuşadası'nda Şubat ayında deniz keyfi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuşadası'nda Şubat ayında deniz keyfi - Son Dakika

Kuşadası'nda Şubat ayında deniz keyfi

6 saat önce

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar denize girdi.

Kuşadası'nda Şubat ayında deniz keyfi, System.String[]

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar denize girdi.


Geçtiğimiz hafta yağışların etkili olduğu Kuşadası, Şubat ayını güneşli günlerle karşıladı. Güzel havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar Güzelçamlı Plajı'nda denize girip güneşlendi. Şubat ayı olmasına rağmen termometrelerin 20 dereceyi gösterdiği ilçede güneşin yüzünü göstermesiyle halk sahil bandına akın etti. Atatürk Bulvarı'ndaki çay bahçeleri ve parklar çocuklarıyla birlike güzel havanın tadını çıkarmak isteyen aileleri ağırladı. - AYDIN

Kuşadası, Aydın, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 06:52 Kaynak: İHA
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