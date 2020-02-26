Kuşadası'nda Şubat ayında deniz keyfi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuşadası'nda Şubat ayında deniz keyfi - Son Dakika

Kuşadası'nda Şubat ayında deniz keyfi

6 saat önce

Turizmin başkenti Kuşadası'nda, sahilde güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi.

Kuşadası'nda Şubat ayında deniz keyfi, System.String[]

Turizmin başkenti Kuşadası'nda, sahilde güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi.


Hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü Kuşadası'nda vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı. Turkuaz rengiyle dikkati çeken dünyaca ünlü Kadınlar Denizi Plajı'nda güneşli havayı fırsata çevirenler deniz keyfi yaşadı. - AYDIN

Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:23 Kaynak: İHA
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