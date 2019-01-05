Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda Şüpheli 6 Kişi Gözaltına Alındı

Kuşadası'nda Şüpheli 6 Kişi Gözaltına Alındı

1 saat önce

Kuşadası'nda polisin gerçekleştirdiği 4 ayrı operasyonda aralarında kesinleşmiş hapis cezası olan şahısların da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Kuşadası'nda Şüpheli 6 Kişi Gözaltına Alındı, System.String[]
Kuşadası'nda polisin gerçekleştirdiği 4 ayrı operasyonda aralarında kesinleşmiş hapis cezası olan şahısların da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, bir süredir takibi yapılan U.G. (25) isimli şahıs aracıyla birlikte İnönü Bulvarı üzerinde durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada 1 adet markası kazınmış 6.35 silah ve silaha ait 3 fişek,1 adet Zoraki mod marka kuru sıkı silah ve silaha ait 6 fişek ele geçirilirken, U.G. gözaltına alındı. Kuşadası KOM ekipleri ayrıca, Alacamescit Mahallesi Zafer Sokak üzerinde şüpheli davranışlarda bulunan T. D.(48) T. A, (43), A.G.(19) isimli şahısları gözaltına aldı. Üzerlerinde yapılan aramada 4.32 gram kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bu arada, Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği infaz ekiplerinin gerçekleştirildiği çalışmalarda ise İkiçeşmelik Mahallesi Gönülkent sitesi önünde şüpheli davranışlar sergileyen M.D. bir şahıs durduruldu. Yapılan GBT sorgulamasında şahsın "Yol kesmek suretiyle yağma" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası ile arandığı tespit edilen M.D. gözaltına alındı. Yüksel Yalova Caddesi İniştepe Sitesi önünde durumundan şüphelenilerek yakalanan A.G. isimli şahsın yapılan GBT sorgulamasında "Vergi usul kanununa muhalefet" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası ile arandığı tespit edilerek, gözaltına alındı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:28 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kuşadası, 3. Sayfa
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