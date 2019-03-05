Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda Şüpheli Araçtan Silah Çıktı

Kuşadası'nda Şüpheli Araçtan Silah Çıktı

1 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramada 2 adet silah ele geçirildi.

Kuşadası'nda Şüpheli Araçtan Silah Çıktı, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramada 2 adet silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Kadıkalesi Mahallesi Nazilli Halk Pazar'ı yanında durumundan şüphelenilen araç durduruldu. Araç sürücüsü araçtan indirilen sürücünün, G.Ç. (29) isimli şahıs olduğu tespit edildi. Araçta yapılan aramada 1 adet tabanca ve tabancaya ait 9 adet mermi ile 1 adet tüfek ve 12 tüfek mermisi ele geçirildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:27 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şırnak'tan Acı Haber! Silah Kazasında 1 Askerimiz Şehit Oldu Psikolojik Sorunlar Yaşayan İşletmeci, Restoranda İntihar Etti

Babasının Ruhsatsız Tabancasıyla Oynarken Ablasını Vurdu Konya'da 65 Milyon Dolar Yatırımla Silah Fabrikası Kurulacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 17:34:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda Şüpheli Araçtan Silah Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]