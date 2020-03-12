Kuşadası'nda şüpheli ölüm - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda şüpheli ölüm - Son Dakika

Kuşadası'nda şüpheli ölüm

6 saat önce

Kuşadası'nda 64 yaşındaki bir kişi otoparkın güvenlik kulübesinde ölü bulundu.

Kuşadası'nda şüpheli ölüm, System.String[]

Kuşadası'nda 64 yaşındaki bir kişi otoparkın güvenlik kulübesinde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Kadınlar Denizi Mahallesi 9. Sokak üzerinde otopark olarak faaliyet gösteren bir işyerinin güvenlik kulübesinde ölü halde bir kişi bulundu. Polise haber verilmesinin ardından araştırma başlatılırken, yapılan incelemede cesedi bulunan kişinin isminin çevredeki vatandaşların yardımıyla hayatını sürdüren Orhan Danabaş olduğu belirlendi. Orhan Danabaş isimli 64 yaşındaki kişinin şüpheli ölümü üzerine savcılığın yaptığı olay yeri incelemesinin ardından cesedi otopsi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - AYDIN

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:51 Kaynak: İHA
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